Косачев объяснил, почему отказ Трампа от встречи с Путиным на G20 был предсказуем

Москва, 30 ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп, поставив свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в зависимость от изучения недавнего инцидента в Азове, сам связал себе руки. Об этом заявил в своем Facebook председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По мнению сенатора, отмена американским главой ранее запланированной встречи с Путиным была ожидаемой с тех пор, как Трамп поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе.

Косачев выразил уверенность в том, что такими действиями Трамп сам поставил себя в зависимость от общезападных интерпретаций инцидента в Керченском проливе, чем связал себе руки.

Он также указал, что не было абсолютно никаких сомнений, что Запад станет на сторону Украины.

Напомним, накануне Трамп сообщил в своем микроблоге Twitter об отмене встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе. Вместе с тем он отметил, что будет «с нетерпением» ждать содержательной встречи с Путиным после разрешения ситуации.