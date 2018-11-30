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Донбасс: жителей ДНР предупредили о возможных задержаниях при въезде на Украину

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В ДНР предупредили жителей о возможных задержаниях при въезде на Украину

Донецк, 30 ноября. Руководство Украины отдало указания главам администраций, пограничникам и правоохранительным органам о задержании и привлечении к принудительным работам граждан Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

По его словам, Киев руководствуется введенным на Украине военным положением. Пункты закона «О военном положении» предусматривают пограничникам и правоохранительных органам задерживать граждан ДНР и ЛНР.

Напомним, 25 ноября Украина попыталась совершить акт провокации против России, нарушив ее государственные границы. Три корабля пересекли государственную границу, они не реагировали на законные требования пограничников и были задержаны.

Позже на Украине ввели военное положение.

В ДНР предупредили жителей о возможных задержаниях при въезде на Украину

Автор: Алия Садыкова
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