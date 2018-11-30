Названо число россиян, поддерживающих передачу Курил Японии

Москва, 30 ноября. В России увеличилось число людей, выступающих за передачу Курильских островов Японии. Об этом сообщают социологи «Левада-центра».

Так, 17% россиян поддержали бы идею передачи островов в рамках мирного договора с Японией. В мае 2016 года 7% опрошенных выступали за передачу островов Курильской гряды.

Отметим, что в целом отношении россиян к Японии улучшилось. Так, 61% опрошенных заявили, что относятся к Японии «в основном хорошо» и «очень хорошо». В декабре 2017 года так считали 48%. 20% россиян дали стране негативные оценки.

Также 19% респондентов заявили, что внимательно следят за темой подписания мирного договора с Японией, 49% человек подчеркнули, что слышали об этом, но не разбираются в вопросе.

Отметим, что 17% респондентов высказались за передачу островов Японии, 74% не поддержали эту идею, а 9% опрошенных затруднились с ответом.

Напомним, что между Москвой и Токио не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает, что Россия должна передать Японии Южные Курильские острова, которые после Второй мировой войны были включены в состав СССР. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос суверенитета России над этими островами является неоспариваемым.

Отметим, что в ноябре президент России Владимир Путин встретился с японским премьером Синдзо Абэ в Сингапуре. После встрече стороны заявили, что готовы вернуться к обсуждению мирного договора.

В МИД РФ подчеркивали, что Россия планирует заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а территориальных споров между Москвой и Токио нет.