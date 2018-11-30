ЕС впервые выдал Китаю подозреваемого в коррупции чиновника

Москва, 30 ноября. Евросоюз впервые выдал китайским властям беглого чиновника, которого Пекин подозревает в коррупции. Политика в Китай экстрадировала Болгария.

Беглым коррупционером оказался чиновник уездного уровня провинции Чжэцзян Яо Цзиньйи. Из Китая он уехал в 2005 году, когда его заподозрили в злоупотреблении должностным положением и взяточничестве.

В октябре этого года Интерпол удовлетворил просьбу китайской стороны и опубликовал красное уведомление в отношении чиновника. Беглец был обнаружен в Болгарии, он был арестован в Софии. Местный суд 26 ноября принял решение об экстрадиции чиновника.