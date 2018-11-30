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В Гидрометцентре РФ рассказали о предстоящей зиме в Европе

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В Гидрометцентре РФ рассказали о предстоящей зиме в Европе

Москва, 30 ноября. Предстоящая зима почти на всей европейской территории не будет холодной, ожидается, что температура будет выше нормы. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометеорологического центра России Дмитрий Киктев.

По его словам, существенных морозов на территории Европы не ожидается.

«Из категорий «ниже нормы», «выше нормы» и «около нормы» наиболее вероятная категория — температура выше нормы», — уточнил он.

Киктев также обратил внимание, что на большей части Западной и Центральной Европы, на западе Скандинавии этот прогноз довольно неуверенный, передает РИА Новости.

Он добавил, что возможность «температуры выше нормы» слегка превышает отметку в 50%.

Автор: Андрей Крылов
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