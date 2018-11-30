Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Москва, 30 ноября. Министерство обороны РФ выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил управляющий директор НПО «Сплав», которое входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», Александр Смирнов.

По его словам, сейчас идет работа по увеличению дальности и точности уже существующих систем. Кроме того, перед разработчиками поставлена задача увеличить автономность систем, а также — в перспективе — внедрить элементы роботизации в некоторые комплексы.

«Есть большой спектр наработок, которые мы внедряем в инициативном порядке. Министерство обороны нам выдает технические задания на совершенствование и модернизацию РСЗО, и мы уверены, что эти задачи будут выполнены», — сказал Александр Смирнов в комментарии РИА Новости.

Смирнов добавил, что опыт боевого применения РСЗО в боевых действиях также будет учтен при совершенствовании систем. По его словам, Минобороны РФ анализирует данные, полученные при боевом применении систем в разных регионах. После того, как информация будет обработана, в корпорацию поступят рекомендации по устранению существующих недостатков, что позволит совершенствовать вооружения.

Напомним, начальник ракетных войск и артиллерии ВС России Михаил Матвеевский сообщал, что в 2018 году начнется перевооружение с реактивных систем залпового огня крупного калибра «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С».