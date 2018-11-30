«Оснований нет»: в Крыму объяснили, почему Турция не закроет Босфор из-за Украины

Симферополь, 30 ноября. Оснований для закрытия пролива Босфор нет, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, Турция не станет обострять ситуацию в регионе из-за интриг украинских властей.

«Во власти Турции стоят здравомыслящие люди, которые не пойдут на поводу политических интриг Порошенко, готового на все, чтобы сохранить свою власть», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Депутат объяснил, что Босфор может быть закрыт только в случае войны, а Россия – страна, которая никогда ни на кого не нападала и высоко ценит мир.

Ранее, как передавала «Газета.ру», командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что после инцидента в Керченском проливе Киев потребует от Турции закрытия пролива Босфор для России.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив, совершая по пути опасные маневры. Требования российских пограничников моряки игнорировали. Чтобы задержать суда, погранслужба РФ была вынуждена прибегнуть к специальным мерам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обращал внимание, что российские пограничники действовали в соответствии с планом прикрытия границы и не нарушали норм международного права. Москва считает вторжение украинских кораблей провокацией Киева.

Комментируя произошедшее, президент РФ Владимир Путин объяснил, что в преддверии выборов главы государства президент Украины Петр Порошенко, рейтинг которого крайне низок, подобными действиями пытается создать препятствия для конкурентов. Напомним, Киев использовал инцидент в Керченском проливе, чтобы ввести в стране военное положение.