Математики назвали топ-3 фильма, оказавших влияние на искусство

Вашингтон, 30 ноября. Благодаря базе данных IMDb математикам удалось вычислить три самых влиятельных фильма, которые больше всего оказали влияние на развитие искусства. В топ-3 фильма вошли «Волшебник страны Оз», «Звездные войны», а также «Психо».

Как пишет РИА Новости, картина «Волшебник из страны Оз», которая стала лидером рейтинга, была снята режиссером Виктором Флемингом в 1939 году. До сих пор кинокритики считают ее самой коммерчески успешной экранизацией одноименного романа Фрэнка Баума.

Отмечается, что база IMDb состоит из 47 тысяч фильмов. При составлении рейтинга специалисты учитывали отзывы критиков или количество просмотров и сборов.

Ранее был опубликован топ-100 лучших неанглоязычных фильмов. Первую строчку рейтинга заняла картина японского режиссера Акиры Куросавы «Семь самураев», вторую — «Похитители велосипедов» итальянца Витторио Де Сики, на третьем месте оказалась лента еще одного японского режиссера Ясудзиро Одзу «Токийская история».