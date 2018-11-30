Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Математики назвали топ-3 фильма, оказавших влияние на искусство

50
0 Оставить комментарий

Математики назвали топ-3 фильма, оказавших влияние на искусство

Вашингтон, 30 ноября. Благодаря базе данных IMDb математикам удалось вычислить три самых влиятельных фильма, которые больше всего оказали влияние на развитие искусства. В топ-3 фильма вошли «Волшебник страны Оз», «Звездные войны», а также «Психо».

Как пишет РИА Новости, картина «Волшебник из страны Оз», которая стала лидером рейтинга, была снята режиссером Виктором Флемингом в 1939 году. До сих пор кинокритики считают ее самой коммерчески успешной экранизацией одноименного романа Фрэнка Баума.

Отмечается, что база IMDb состоит из 47 тысяч фильмов. При составлении рейтинга специалисты учитывали отзывы критиков или количество просмотров и сборов.

Ранее был опубликован топ-100 лучших неанглоязычных фильмов. Первую строчку рейтинга заняла картина японского режиссера Акиры Куросавы «Семь самураев», вторую — «Похитители велосипедов» итальянца Витторио Де Сики, на третьем месте оказалась лента еще одного японского режиссера Ясудзиро Одзу «Токийская история».

Математики назвали топ-3 фильма, оказавших влияние на искусство

 

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.