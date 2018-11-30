Новый смартфон Lenovo Z5S c «дырявым» экраном попал на видео

Москва, 30 ноября. В Сети появился видеоролик с новым смартфоном Lenovo Z5S.

В коротком видеоролике пользователь не открывает пункты меню или настроек, поэтому нельзя увидеть характеристики модели. При этом интерфейс устройства работает быстро.

У гаджета отсутствуют рамки по бокам экрана, кроме того устройство оснащено так называемым «дырявым» экраном: в дисплее находится отверстие, в котором «спрятана» фронтальная камера.

Смартфон оснащен дисплеем диагональю 6,3 дюйма, а также аккумулятором емкостью 3210 мА ч. Других подробностей о характеристиках пока нет.