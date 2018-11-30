Омбудсмен сообщила о переводе в СИЗО Москвы задержанных в Азове моряков ВМСУ

Симферополь, 30 ноября. Украинских офицеров военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных симферопольским судом на 60 дней, переводят в один из следственных изоляторов российской столицы. Об этом в пятницу рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

«Командный состав переводят в Москву», — заявила омбудсмен.

Лубина добавила, что в настоящее время сформирована большая группа из московских следователей, которые будут курировать уголовное производство, передает ТАСС.

Напомним, ранее суд Симферополя арестовал 24 украинских моряков, которые были задержаны 25 ноября за нелегальное пересечение государственной границы Российской Федерации в районе Керченского пролива. Суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении девятерых украинских военных, среди которых также были командиры кораблей и сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в настоящее время арестованным морякам не было предъявлено обвинений.