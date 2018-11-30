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«Россия для меня всегда была и есть добром»: украинский танцовщик получил гражданство РФ

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«Россия для меня всегда была и есть добром»: украинский танцовщик получил гражданство РФ

Москва, 30 ноября. Танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин, являющийся постоянным гостем и участником российских музыкальных постановок и музыкальных мероприятий, получил гражданство РФ. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Полунин отметил, что счастлив стать гражданином РФ.

«Россия для меня всегда была и есть добром», — говорится в его записи.

Сергей Полунин также добавил, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

«Вы отличаетесь от многих лидеров, правда за вами», — написал танцовщик в описании под фото.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. В 13 лет переехал в Лондон, учился в Школе королевского балета. В 2012 году Полунин стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского — Немировича-Данченко, а также постоянным приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета.

Автор: Регина Пак
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