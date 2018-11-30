В Госдуме объяснили, что запрет Киева посещать Крым не снизит поток туристов

Симферополь, 30 ноября. Попытки Украины заблокировать визиты иностранцев в Крым обречены на провал, так как многие из них давно уже ездят на полуостров через Россию. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее в Киеве заявили, что в связи с введением военного положения из-за инцидента в Керченском проливе с кораблями ВМС Украины, которые нарушили государственную границу РФ, границу с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам​​​.

Как пишет РИА Новости, Гемпель назвал подобный запрет «грубым и циничным» нарушением. Он напомнил, что иностранцы ездят в Крым через Россию. Гемпель уточнил, что попытки Украины заблокировать иностранные визиты обречены на провал. Кроме того, Гемпель подчеркнул, что на поток туристов это не повлияет.