Крымскую систему ПВО усилили дивизионом «Панцирь-С»

Москва, 30 ноября. Крымскую систему противовоздушной обороны усилили дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», сообщили в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

«Новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение зенитно-ракетных подразделений ЮВО», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что зенитно-ракетные подразделения ПВО были размещены в Крыму в октябре 2018 года в рамках перевооружения войск военного округа. Перед тем, как передать комплексы войскам, «Панцирь-С» испытали в боевых стрельбах на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Высокоэффективный комплекс «Панцирь-С» может вести борьбу не только с существующими, но и с перспективными средствами воздушного нападения. Комплекс стоит на вооружении Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», стало известно, что США, стремясь ликвидировать свое отставание в сфере вооружений от России, разрабатывают комплексы, аналогичные российским «Панцирям.