Лай американских псов: в России ответили на резолюцию Сената США по Керченскому проливу

Сенат Соединенных Штатов принял резолюцию с осуждением действий российского флота в Керченском проливе, где за нарушение границы РФ были задержаны три украинских военных судна. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины — «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Украинские корабли совершали крайне опасные маневры, не подчинялись законным требованиям российских властей, и в результате были задержаны.

Американская резолюция была принята единогласно без голосования. При этом резолюция не имеет обязывающего характера для исполнительной власти Соединенных Штатов.

«Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — заявил сенатор Крис Мерфи.

«Хотят вынудить Трампа пойти на обострение»

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН отметил, что решение Сената подтверждает предположения о том, что керченская провокация была разработана и реализована спецслужбами США.

«Это было сделано для того, чтобы вынудить Дональда Трампа пойти на очередное обострение в отношениях с Россией, — в условиях, когда Трамп попытался уклониться от введения второго санкционного пакета по «делу Скрипалей». В рамках этой же логики находится и решение Трампа отменить встречу с Владимиром Путиным. Трамп вынужден был это сделать, поскольку встреча нивелирует влияние этой провокации, которую разрабатывал силовой блок в его администрации», — объяснил Жаров.

Политолог Владимир Карасев в комментарии ФАН назвал «пустой» резолюцию, принятую американским Сенатом.

«Американские сенаторы приняли заявление ради заявления. Пустое, ни к чему не обязывающее заявление, как пустая, ни к чему не обязывающая поддержка украинского государства. Трампу выгодно, когда Сенат отвлекается от дискуссий по поводу импичмента американского президента в пользу более важного, на их взгляд, обсуждения поведения России. Собака лает — караван идет. Не стоит серьезно относиться. Это лай американских псов из Сената», — заявил Карасев.

Политический аналитик Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что это «довольно предсказуемая ситуация», — особенно после отказа Трампа от встречи с Путиным.