Климкин горько пожалеет: Джабаров жестко отреагировал на желание Киева разорвать соглашения с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Киев намерен в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. При этом он отметил, что за последнее время в Киеве уже «убили» 48 подобных соглашений с Москвой.

«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило просто нашим украинским гражданам», — выступил Климкин с одиозным заявлением в эфире телеканала ТСН.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Украины добавил, что страна в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по мнению Климкина, совсем не имеют смысла.

В Совете Федерации предостерегли Украину от столь резких шагов. Как отметил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью Федеральному агентству новостей, от расторжения соглашений пострадает исключительно Киев.

Собеседник агентства подчеркнул, что Климкин даже не осознает, какой ущерб будет нанесен украинской экономике, которая и так находится в тяжелом состоянии, и фактически Киев стреляет сам в себя.

«Я думаю, что Киев не просто стреляет себе в ногу, а сразу во все части своего тела. Все, на чем еще держится экономика Украины, связано с Россией — почти 2 миллиона украинцев зарабатывают в нашей стране деньги для своих семей, а потом пересылают в Киев», — заметил сенатор.

По словам Джабарова, МИД Украины, как и весь действующий киевский режим, скоро получит по заслугам, потому что украинцы осознают бессмысленность и жестокость действий нынешних политиков.

«Россия от этого, в общем-то, не получит никакого урона, то есть нам ни холодно, ни жарко от желания украинских властей. Украина в своем антироссийском раже, по-моему, готова на все, чтобы попытаться больнее нас укусить. Я думаю, что господин Климкин — к слову, уроженец Курской области РФ — только горько пожалеет, что ввел такую политику и старался разжечь русофобию на Украине», — предостерег он.

Вдобавок сенатор предположил, что на Украине после того, как вынесут справедливое наказание действующей администрации президента Петра Порошенко, примутся за налаживание диалога с Москвой.

«Рано или поздно украинский народ осудит нынешний режим и будет стараться постепенно восстанавливать все связи, которые Порошенко и его команда рвали в течение последних 3-4 лет», — заключил сенатор.

Отношения России и Украины, будучи и так непростыми, стали еще более напряженными после инцидента в Керченском проливе. Три военных украинских корабля нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и судов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.