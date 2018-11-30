В Европе назвали возможные сценарии развития торговых отношений с США

Брюссель, 30 ноября. Комитет по международной торговле Европарламента представил три варианта развития торговых отношений ЕС и США. Об этом говорится в исследовании, опубликованном комитетом.

Отмечается, что в документе все варианты представляются «далеко не радужными». Как пишет RT, наиболее вероятный и худший сценарий предполагает, что администрация американского лидера Дональда Трампа сохранит пошлины на сталь и алюминий.

Вместе с тем он может объявить о введении пошлин на автомобили и автозапчасти из Евросоюза. Это, по мнению членов комитета, вызовет дальнейшее обострение торговых споров между США и Китаем. Оптимальным сценарием в ведомстве назвали вариант, когда США в одностороннем порядке отменят пошлины на сталь и алюминий и откажутся от соответствующих исков во Всемирной торговой организации.

Такой исход предусматривает прекращение в Вашингтоне расследования об импорте автомобилей и другие меры, выгодные Евросоюзу.

Третий вариант, по мнению специалистов, позволит Вашингтону и Брюсселю разрешить спор по стали и алюминию через соглашение ЕС о «добровольных ограничениях» экспорта в США.