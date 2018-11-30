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Китай запретил эксперименты в области генной модификации людей

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Китай запретил эксперименты в области генной модификации людей

Пекин, 30 ноября. Власти Китая запретили эксперименты в области генной модификации людей. Соответствующее решение приняло министерство здравоохранения КНР. В ведомстве подчеркнули, что подобного рода опыты противоречат законам страны и нарушают врачебную этику.

«Модификация генов человеческих эмбрионов полностью запрещена в Китае», — подчеркнул замглавы китайского Минздрава Ху Наньпин.

Запрет на опыты в сфере генной модификации человеческого эмбриона китайские власти ввели после скандала, вызванного заявлением ученого Хэ Цзянькуя. Он рассказал, что помог создать первых в мире людей с измененными генами.

Китай запретил эксперименты в области генной модификации людей

Как передавала «Газета.ру», ранее вице-министр Китая по науке и технологиям Сюй Нанпин назвал действия ученых, которые пытаются изменить человеческий геном, незаконными. Он добавил, что подобного рода эксперименты уже расследуются.

«Эксперимент перешел грань морали и этики, которой придерживается академическое сообщество», — пояснил он.

Автор: Василий Котов
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