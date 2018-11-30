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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 70 снарядов

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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 70 снарядов

Луганск, 30 ноября. Украинские силовики за сутки шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Отмечается, что украинские военные применили минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Под огонь попали Логвиново, Золотое-5, Марьевка, Калиново и Пришиб. Всего по территории ЛНР выпустили 70 снарядов.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории республик Донбасса. За время конфликта в Донбассе погибло около 10 тысяч человек. 

Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ЛНР 70 снарядов

Автор: Алия Садыкова
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