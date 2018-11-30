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В Роскачестве дали рекомендации по защите аккаунтов в соцсетях

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В Роскачестве дали рекомендации по защите аккаунтов в соцсетях

Москва, 30 ноября. Специалисты Роскачества дали россиянам рекомендации о том, как защитить аккаунты в социальных сетях.

В ведомстве напомнили, что самым популярным способом взлома является фишинг, когда злоумышленник обманным путем заставляет человека предоставить конфиденциальную информацию, а потом использует ее для вымогательства или спама.

«В зависимости от популярности аккаунта, сумма может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей», — уточнили эксперты.

В Роскачестве дали рекомендации по защите аккаунтов в соцсетях

Чтобы избежать взлома, россиянам советуют не вводить логин и пароль на подозрительных сайтах, не переходить по не вызывающим доверие ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения. Эксперты напомнили, что периодически необходимо проверять безопасность компьютера с помощью антивируса и менять пароли.

При смене пароля рекомендуется пользоваться двухфакторной аутентифиакцией, при которой защита аккаунта также осуществляется через мобильную связь. К общественному Wi-Fi лучше не подключаться, а риск перехвата данных можно снизить, установив на устройстве VPN.

Как передавала «Газета.ру», сегодня россияне не воспринимают киберугрозы всерьез. Согласно опросу ВЦИОМ, 62% жителей страны пользуются соцсетями регулярно, при этом 52% не считают, что их личные данные кто-то может использовать.

Автор: Василий Котов
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