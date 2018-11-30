Один из самых амбициозных продуктов «Калашникова»: NI рассказал, чем примечателен новый AK-308

Вашингтон, 30 ноября. Российский производитель «Калашников» в ходе выставки «Армия — 2018» в российской столице презентовал новейшую штурмовую винтовку АК-308, которая, вероятно, станет одним из самых амбициозных продуктов концерна. Об этом пишет журналист Марк Эпископос на страницах американского журнала The National Interest.

Корреспондент напомнил, что со времен Второй мировой войны конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников выпустил свыше 20 автоматов, практически все использовали патроны советского и российского производства.

Что касается АК-101 и АК-102 с 5,56×45-миллиметровыми патронами, отмечает автор статьи, стали первым этапом Калашникова на пути налаживания экспорта автомата под боеприпасы стандарта Североатлантического альянса.

«Смиренная внешность скрывает под собой то, что делает AK-308 одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия: он стреляет 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО», — указывает издание.

Эпископос обратил внимание на то, что автомат позаимствовал многие улучшения AK-12.

По мнению журналиста, выход Калашникова на международный рынок примечателен не только новыми технологиями, но и совершенно новой бизнес-моделью, поскольку AK-308 создан с учетом потребностей и интересов одного покупателя — Индии.

Напомним, Индия является регулярным экспортером российских оборонных технологий. Москва недавно заключила с Нью-Дели соглашение на 5,43 миллиарда долларов, которое включает также продажу пяти отечественных комплексов С-400.