В Петербурге завершился сезон навигации. ФАН-ТВ

В ночь с 29 на 30 ноября в Петербурге завершился навигационный период. Руководство «Мостотреста» подвели итоги навигации 2018 года и рассказали о запланированных работах в будущем году.

За время навигации в обе стороны прошло 3161 судно. Мосты разводили 2252 раза, что на 104 разводки меньше, чем в прошлом году. Рекордсменом по количеству разводок стал Дворцовый мост — 420 раз. Андрей Кочин, заместитель директора СПб ГБУ «Мостотрест» подвел итоги навигации 2018 года и рассказал о проведенных ремонтных работах на разводных мостах в навигационный период.

«Сезон прошел хорошо, сбоев по проводке судов в этом году не было, все мосты разводились в штатном режиме, все суда, которые необходимо было, мы пропустили и отмен по погодным условиям у нас практически не было в этом году. Большую работу провели к ЧМ по футболу, было заменено большое количество асфальто-бетонного покрытия на мостах, это такие, как: Большеохтинский, Володарский, Александра Невского, Дворцовый, Биржевой, Литейный, Сампсониевский, Гренадерский, Большой Крестовский мост. Очень большой объем работ был сделан, часть мостов мы успели сделать до начала праздника мундиаля и потом продолжали выполнять эти работы», — рассказал заместитель директора СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин.

Механики Благовещенского моста провели экскурсию по машинному отделению и показали процесс разводки переправы изнутри. Несмотря на то, что сезон навигации завершается, межнавигационный период для механиков трудный. Михаил Путилов, начальник смены Благовещенского моста, рассказал, как будет проходить подготовка к следующему периоду.

«В первую очередь кое-какой ремонт нужно будет произвести. У нас уже заказаны пять разводок, сразу после этого будет произведена диагностика моста, и по результатам будет производиться ремонт и подготовка к следующему сезону», — поделился начальник смены Благовещенского моста Михаил Путилов.

В межнавигационный период 2018-2019 годов планируется провести техническое обслуживание и настройку всего объема оборудования на мостах. Начиная с 1 декабря, могут проводиться технологические разводки, чтобы осуществлять ремонтные работы на мостах и пропускать единичные суда.