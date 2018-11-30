«Рискует ввязаться в войну»: американские СМИ предостерегли США от попадания в украинский «капкан»

Вашингтон, 30 ноября. Украина не представляет особого интереса для Запада в плане безопасности, зато вполне может стать для него ловушкой, считает автор публикации в американском аналитическом издании военно-политической тематики The National Interest.

Издание пишет, что в Киеве могут использовать американскую мощь, чтобы решить территориальный спор с Россией. По мнению автора статьи, в этом случаи потери понесет не Киев, а Вашингтон. По мнению журналиста, нужно порадоваться тому, что Украина до сих пор не входит в состав НАТО, так как в таком случае американская сторона еще имеет шанс для маневра.

Американские СМИ предостерегли США от попадания в украинский «капкан» . Газета считает, что США нужно прекратить расширять Североатлантический блок за счет принятия новых членов, которые являются «обузой в плане безопасности».

При этом журналист считает, что инцидент в Керченском проливе, когда Украина пыталась совершить акт провокации против России и нарушила ее государственные границы, является напоминанием о том, почему Киев не следует принимать в НАТО. По мнению редакции, Вашингтон рискует ввязаться в войну за доступ к Азовскому морю.

Ранее в США заявили, что путь Украины в НАТО будет долгим. Об этом рассказала постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон. Она отметила, что Вашингтон желает, чтобы Украина стало членом НАТО. Она подчеркнула, что США рассматривают различные варианты решения этого вопроса.

Кей Бейли Хатчисон добавила, что путь в альянс для многих стран очень долгий, «ничего не происходит моментально». Хатчисон назвала хорошим шагом решение президента Украины Петра Порошенко одобрить очередную годовую национальную программу по подготовке государства к вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее на Украине оценили шансы попасть в НАТО. Украина далека от стандартов военно-политического блока НАТО из-за советского подхода к обороне и безопасности, считает чрезвычайный и полномочный посол страны Роман Бессмертный.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров объяснил, почему Украина не может вступить в НАТО. По его словам, НАТО не будет рассматривать вопрос вступления Киева в альянс еще десятилетие. Азаров напомнил, что это связано с тем, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО.

Азаров назвал и второе препятствие. По мнению политика, на Украине процветает коррупция. Он указал и на наличие внешнеполитических проблем.

Азаров напомнил, что вступление Украины в НАТО будет противоречить всем обещаниям альянса России.

Напомним, россияне предсказали исход возможной войны между РФ и США. Разница в отношении к войне между США и Россией заключается в том, что Вашингтон готовит войну, а Москва готовится защищать себя и свои интересы, заявил накануне замруководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов. Россияне объяснили слова дипломата, добавив, что в случае необходимости готовы «драться насмерть».

На заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Белоусов прокомментировал намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и ответил на заявление Вашингтона о том, что Россия готовится к войне.

«Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от США. <…> РФ готовится к войне, а США готовят войну», — подчеркнул Белоусов после того, как комитет отклонил проект российской резолюции по ДРСМД.

Россияне в социальных сетях поддержали дипломата, отметив, что, в отличие от США, которые как страна-капиталист не могут вести войн на чужой территории, если потери превышают 10-15%, жители РФ всегда готовы защищать свое государство.

Нам не впервой. Мы с молоком матери это впитали. Случись что, драться будем насмерть. <…> И в случае большой драки мы будем драться не за деньги, а за свое, родное. И драться до конца. А они, потеряв всего лишь 10-15% живой силы, взвоют и убегут восвояси», — предсказали они исход возможной войны между РФ и США.

Комментаторы предположили, что после слов Белоусова в адрес России в очередной раз могут посыпаться бездоказательные обвинения в некоей «агрессии». Они подчеркнули, что в случае выхода США из ДРСМД Москва должна будет разместить свои ракеты на территории союзных государств, как это делает Вашингтон.