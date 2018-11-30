Россияне стали быстрее платить налоги

Москва, 30 ноября. Россияне стали быстрее оплачивать налоги: в 2018 году около половины отчислений граждан пришлась на первые шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Деньги».

Поднять дисциплинированность россиян помогла возможность оплатить счета в Интернете. Если в 2017 году в течение первого полугодия налоги оплатили 35% жителей РФ, то в этом году число таких граждан увеличилось до 48%. В стандартный набор россиян вошли имущественный, земельный и транспортный налоги.

Как отметил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, за 10 месяцев 2018 года сборы от налогов в бюджет выросли почти на 23%. При этом, как пишет газета «Известия», средний размер налогового платежа онлайн составляет 1169 рублей. Дороже всего оплата налогов обходится жителям столицы (1537 рублей), меньше всего платят россияне в Сибирском федеральном округе (658 рублей).

По словам зампреда правления Локо-банка Андрея Люшина, россияне предпочитают производить платежи в Сети, поскольку для этого им не нужно идти в банк или налоговую. Раньше гражданам приходилось посещать инспекцию и отстаивать двухчасовую очередь, чтобы заплатить по счетам.

Ранее, как передавала «Газета.ру», президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2019-2028 годах в ряде российских регионов пройдет эксперимент по налогу для самозанятых граждан.