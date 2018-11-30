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Политика

Стали известны самые богатые министры в кабинете Трампа

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Стали известны самые богатые министры в кабинете Трампа

Вашингтон, 30 ноября. Суммарный доход трех самых богатых министров кабинета президента США Дональда Трампа в 2017 году составил почти 150 миллионов долларов. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что министр образования Бетси Девос и ее муж получили в прошлом году не менее 59,4 миллиона долларов. Министр финансов Стивен Мнучин заработал 41,6 миллиона долларов, а министр торговли Уилбур Росс  — 47 миллиона долларов. По данным издания, основную часть доходов руководителей ведомств составляет продажа активов с целью избежать конфликта интересов. При этом политики в 2017 году получали прибыль с дивидендов, прироста капитала и процентов по счетам.

Ранее сообщалось, что Трамп не доверяет собственной администрации. Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что испытывает недоверие к некоторым сотрудникам собственной администрации.

Стали известны самые богатые министры в кабинете Трампа

Автор: Алия Садыкова
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