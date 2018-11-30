Роспотребнадзор предупредил о распространении холеры в Африке и Южной Америке

Москва, 30 ноября. Роспотребнадзор со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения сообщил, что с начала 2018 года в 37 странах холерой заболели более 73 тыс. человек, а также рассказал, как можно избежать инфекционного заболевания. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, из указанного числа заболевших холерой 1788 граждан скончались. Кроме того, были зафиксированы свыше 270 тысяч случаев подозрения на холеру.

Отмечается, что 70,2 тыс. заболевших приходится на африканские государства, на данный момент отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации в странах Южной Америки.

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство рекомендует пить лишь стопроцентно безопасную воду и напитки, не употреблять лед, приготовленный из проточной воды, тщательно мыть овощи и фрукты.