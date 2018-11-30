Слабовидящий американец подал в суд на Playboy из-за того, что не рассмотрел фото

Вашингтон, 30 ноября. Слабовидящий американец Дональд Никсон подал в суд на сайты издания Playboy, так как не смог на них что-либо рассмотреть. Как пишет портал TMZ, иск направлен против сайтов Playboy.com и Playboyshop.com.

Никсон объяснил, что слепые и слабовидящие не могут в полном объеме воспользоваться «возможностями, продуктами и услугами». Американец объяснил, что это является нарушением законодательства об инвалидах.

Никсон намеревается через суд сделать сайты Playboy.com и Playboyshop.com доступными для людей с ограниченными возможностями. Он также требует ему выплатить компенсацию. Ее размер не называется.

Напомним, журнал для мужчин издается с 1953 года. Российская версия издания выходит с 1995 года.

Помимо эротической тематики, Playboy пишет о моде, спорте, политиках и известных личностях.