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«АвтоВАЗ» отозвал с российского рынка более трех тысяч Lada 4X4 из-за дефекта

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«АвтоВАЗ» отозвал с российского рынка более трех тысяч Lada 4X4 из-за дефекта

Москва, 30 ноября. Росстандарт и концерн «АвтоВАЗ» отзывают 3,3 тыс. транспортных средств бренда Lada, проданных в период с апреля текущего года. По предварительным данным, причина — вероятное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

По данным пресс-службы компании, владельцев автомобилей, которые оказались в списке, уведомят по почте и телефону.

Кроме того, они смогут самостоятельно проверить, есть ли VIN-код их транспортного средства в перечне автомобилей, подлежащих отзыву.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», накануне японский автомобильный гигант Nissan заявил об отзыве 957 автомобилей в России. Под программу отзыва попали авто марки Almera, Teana, Pick Up, Patrol, Terrano II, X-Trail, выпущенные c января 2004 по декабрь 2012 года.

Автор: Андрей Крылов
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