Разгонный блок вывел на орбиту три спутника Минобороны РФ

Москва, 30 ноября. Разгонный блок «Бриз-КМ» вывел три новых российских военных спутника на расчетную орбиту, рассказали в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, разгонный блок стартовал в пятницу в 05.27 по московскому времени с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Отмечается, что ракета-носитель легкого класса «Рокот» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту три космических аппарата армии России.

Кроме того, три комических аппарата в заявленное ранее время вышли на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами испытательного космического центра.

Напомним, это уже четвертый пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий запуск производился в апреле.