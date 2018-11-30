Росконтроль назвал лучшие марки филе идейки

Москва, 30 ноября. В трех из шести образцов филе индейки, протестированных Росконтролем, обнаружены следы антибиотиков.

Для проведения экспертизы Росконтроль использовал продукцию шести брендов: «ВкусВилл», «Индилайт», «Краснобор», «Пава Пава», «Индис» и «Индолина». Исследование проводилось по 40 параметрам, в том числе, на содержание гормонов и посторонних веществ, соответствие состава заявленному на упаковке, по микробиологическим показателям и так далее.

Как сообщают в Росконтроле, в трех из шести образцов были обнаружены антибиотики — это продукция брендов «Пава Пава», «Индолина» и «ВкусВилл». Эксперты подчеркивают, что использование антибиотиков не запрещено, но препараты должны быть полностью выведены из организма птицы до того, как ее отправят на убой.

Тест на свежесть мяса не прошла индейка «Краснобор» — в филе были обнаружены продукты распада белка, а приготовленный из него бульон имел неприятный запах. Признаки несвежести нашлись также у «Индолины» и «Индиса».

Наиболее диетическим по итогам экспертизы было признано филе индейки «Вкус Вилл», которое содержит всего 2,3% жира. Самым жирным стало филе «Краснобор» — 6,7% жира, что, впрочем, соответствует заявленным производителем данным.

По итогам анализа эксперты рекомендуют лишь один товар: филе индейки «Индилайт».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Росконтроль выбрал лучшее куриное филе.