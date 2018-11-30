Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе | 30 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

США официально уведомили РФ об отмене Трампом встречи с Путиным
Власти США официально проинформировали Россию об отказе американского президента Дональда Трампа проводить двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. В Кремле выразили сожаление в связи с решением Белого дома. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это решение приводит к тому, что обсуждение серьезных вопросов, включая международную политику и проблемы двусторонних отношений, откладывается на неопределенный срок.
Из Идлибской зоны деэскалации на территорию САР вернулись более 30 тысяч беженцев
По данным российского центра по примирению сторон, с марта 2018 года на территорию Сирийской Арабской Республики вернулись более 30 тысяч человек. По словам руководителя российского центра генерал-майора Сергея Попова, только на этой неделе через гуманитарный коридор прошли более 1,5 тысяч человек. Генерал-майор подчеркнул, что на территории пропускного пункта действуют три поста для прохода беженцев, развернуты пункт питания, где выдаются продукты и теплые вещи, а также работают медики.
В Хабаровском крае развернули комплекс С-400
Новая зенитно-ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае. В пресс-службе Восточного военного округа уточнили, что хабаровские зенитчики до этого прошли обучение, а также выполнили успешные боевые пуски ракет на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. А накануне в Крыму рядом с российско-украинской границей на боевое дежурство заступил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400, перед которым поставлены задачи по охране воздушного пространства полуострова.
Археологи нашли предполагаемую прародину человечества в Африке
Новая находка археологов в Алжире позволила установить предположительную прародину рода Homo, а также выяснить, когда наши предки заселили не только Восточную Африку, а весь континент, включая его северные регионы. Ранее на роль некой прародины человечества претендовали два региона в Африке: национальный парк Аваш в Эфиопии и Олдувайское ущелье в Южной Африке.