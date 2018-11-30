Ученые объяснили, почему соль смертельно опасна
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Токио, 30 ноября. Японские ученые Национального института фундаментальной биологии раскрыли механизм, через который соль способствует развитию гипертонии.
Как пишет EurekAlert!, гипертония считается медиками одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Около 40% взрослого населения Земли в возрасте 25 лет и старше страдают от высокого кровяного давления. Как объяснили ученые, развитию гипертонии способствует употребление соли. Чем больше хлорида натрия поступает в организм, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости. Это возбуждает симпатическую нервную систему, которая регулирует кровообращение.
Специалисты провели эксперименты на мутантных мышах.