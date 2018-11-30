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Ученые объяснили, почему соль смертельно опасна

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Ученые объяснили, почему соль смертельно опасна

Токио, 30 ноября. Японские ученые Национального института фундаментальной биологии раскрыли механизм, через который соль способствует развитию гипертонии.

Как пишет EurekAlert!, гипертония считается медиками одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Около 40% взрослого населения Земли в возрасте 25 лет и старше страдают от высокого кровяного давления. Как объяснили ученые, развитию гипертонии способствует употребление соли. Чем больше хлорида натрия поступает в организм, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости.  Это возбуждает симпатическую нервную систему, которая регулирует кровообращение.

Специалисты провели эксперименты на мутантных мышах.

Ученые объяснили, почему соль смертельно опасна

Автор: Алия Садыкова
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