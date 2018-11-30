В России могут начать продавать «красивые» номера автомобилей

Москва, 30 ноября. В России планируют организовать продажу «красивых» автомобильных номеров на специальных аукционах в Интернете. Как пишет газета «Известия», соответствующий проект постановления правительства готовит министерство экономического развития совместно с МВД.

Отмечается, что документ планируют внести в кабинет министров в сентябре 2019 года. Авторы до этого момента должны установить, кто будет контролировать проведение аукционов и устанавливать критерии для торгов. Также нужно выяснить, как будет происходить отбор автомобильных номеров на продажу.

Ранее сообщалось, что автомобильные номера в России могут изменить размер и форму. Росстандарт совместно с ГИБДД начал разработку нового ГОСТа для изменения формы и размера автомобильных номеров. Речь идет только об изменении внешнего вида регистрационных знаков, коды регионов останутся прежними.