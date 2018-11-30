Массовое ДТП произошло в Челябинской области: погибли пять человек

Челябинск, 30 ноября. В Каслинском районе Челябинской области произошла крупная автомобильная авария, причиной которой могли стать сложные погодные условия.

В ночь с 29 на 30 ноября на трассе Челябинск-Екатеринбург столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Как сообщают в Единой дежурной диспетчерской службе региона, авария произошла в условиях 20-градусного мороза и сильного снегопада.

«По предварительным данным, столкнулись несколько автомобилей, пять человек погибли», — говорится в сообщении ЕДДС.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что в ликвидации последствий ДТП приняли участие 10 человек и три единицы техники. Обстоятельства аварии в данный момент устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о массовом столкновении автомобилей на Горьковском шоссе в Московской области, которое произошло 29 ноября.