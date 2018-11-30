Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

СМИ узнали о методах лечения в частных реабилитационных центрах в РФ

32
0 Оставить комментарий

СМИ узнали о методах лечения в частных реабилитационных центрах в РФ

Москва, 30 ноября. Реабилитационные центры, возвращающие больных алкоголизмом к обычной жизни, сегодня не имеют альтернативных учреждений, рассказал врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии Виктор Ханыков. Как пишет газета «Известия», в одном из таких учреждений ранее погиб артист Дмитрий Марьянов, лечившийся от алкоголизма.

При этом сообщалось, что артиста можно было спасти, если оказать своевременную помощь. Полиция смогла привлечь к ответственности директора заведения.

Издание ознакомилось с методами, которые применяют реабилитационные центры в своей работе. В одном из реабилитационных центров в Подмосковье пациентов лечат трудотерапией. По данным газеты, это больше напоминает рабство.

Ханыков подчеркнул, что в России нужно создать для реабилитации зависимых государственные учреждения и контролировать качество оказываемых там услуг.

СМИ узнали о методах лечения в частных реабилитационных центрах в РФ

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.