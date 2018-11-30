СМИ узнали о методах лечения в частных реабилитационных центрах в РФ

Москва, 30 ноября. Реабилитационные центры, возвращающие больных алкоголизмом к обычной жизни, сегодня не имеют альтернативных учреждений, рассказал врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии Виктор Ханыков. Как пишет газета «Известия», в одном из таких учреждений ранее погиб артист Дмитрий Марьянов, лечившийся от алкоголизма.

При этом сообщалось, что артиста можно было спасти, если оказать своевременную помощь. Полиция смогла привлечь к ответственности директора заведения.

Издание ознакомилось с методами, которые применяют реабилитационные центры в своей работе. В одном из реабилитационных центров в Подмосковье пациентов лечат трудотерапией. По данным газеты, это больше напоминает рабство.

Ханыков подчеркнул, что в России нужно создать для реабилитации зависимых государственные учреждения и контролировать качество оказываемых там услуг.