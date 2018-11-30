Очередной прикол: в Крыму отреагировали на заявления Киева о блокировании Керченского пролива

Севастополь, 30 ноября. Обвинения киевских властей в блокировании Керченского пролива не соответствуют действительности и являются очередным «поводом для смеха», поскольку все корабли могут проходить через судоходный канал при подаче заявки, а также строгом соблюдении международного и российского законодательства. Об этом сообщил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Наверное, это их прикол очередной. Россия действует строго в рамках международного права и не занимается провокациями», — подчеркнул политик.

Он также напомнил, что в случае нарушения права и границы обязательно следует реакция властей, передает РИА Новости.

Фикс отметил, что при соблюдении всех норм и регламента иностранные корабли не испытывают никаких проблем при проходе через Керченский пролив.

Кроме того, напомнил он, навигация в Керченском проливе зависит и от метеорологических условий.

Ранее глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что Москва якобы «блокирует» заход и выход судов к украинским портам, расположенным в Азовском море​​​.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. В результате украинские военные корабли были задержаны.