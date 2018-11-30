Крупный пожар произошел в торговом центре в Томске

Томск, 30 ноября. Крупный пожар произошел в торговом центре «Светофор» в Томске, сообщил источник ФАН. Как стало известно Федеральному агентству новостей, торговый центр находится на Иркутском проезде. По сведениям очевидцев, горит одноэтажное металлокаркасное здание ангарного типа на площади тысяча квадратных метров.

Сейчас возгорание локализовано, пожарные поливают конструкции, чтобы они снова не воспламенились. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Свидетели инцидента прислали в редакцию видеокадры пожара.

Ранее малолетние мальчик и девочка заживо сгорели в доме под Томском. Кроме малолетних детей в доме никого не было. Огонь в одном из домов в деревне Тека вспыхнул этой ночью. Пока пожарные добрались до здания, крыша полностью была охвачена огнем, полыхало и внутри. Общая площадь пожара составляла 170 квадратных метров.