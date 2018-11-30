Меркель рассказала о своей реакции на вынужденную посадку самолета

Кельн, 30 ноября. Канцер Германии Ангела Меркель во время вынужденной посадке ее самолета в Кельне подумала, что в стране произошел «какой-то инцидент», пишет газета Die Welt.

Правительственный самолет ФРГ «Конрад Аденауэр», выполнявший рейс в Буэнос-Айрес с канцелером страны Ангелой Меркель совершил вынужденную посадку в аэропорту Кельн-Бонн. Как сообщается, причиной выступила некая техническая неисправность, обнаруженная экипажем во время полета.

Меркель узнала о ситуации от одного из бортпроводников и поначалу, как сообщает издание, заподозрила, что в Германии произошел некий инцидент.

Позднее канцлер заявила, что считает экипаж правительственного лайнера «великолепным» и не собирается предпринимать дополнительных мер по обеспечению безопасности во время перелетов.

«Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему», — сказала Меркель.

Как стало известно, из-за вынужденной посадки лайнера канцлер Германии пропустит первый день работы саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Ангела Меркель использует для длительных перелетов четыре самолета, среди которых Bombardier Global 5000 и два Airbus A319-133X CJS.