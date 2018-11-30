Instagram сообщила о новой функции для слабовидящих людей

Нью-Йорк, 30 ноября. В социальной сети Instagram появились новые функции, которые помогут в эксплуатации блога слабовидящим, одно из новшеств — опция описания снимка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в мобильных устройствах с включенной функцией чтения с экрана приложение будет описывать фотоснимки. Предполагается, что для этого будут использоваться алгоритмы компьютерного зрения и описания, которые при любом случае могут добавить сами авторы сообщений и снимков.

По имеющимся данным, две новые функции доступны в последнем обновлении мобильного приложения.

Напомним, в середине ноября представители Instagram сообщили о возможной утечке паролей пользователей в адресную строку браузера из-за технического сбоя. Отмечалось, что ошибка в системе безопасности социальной сети связана с представленной весной текущего года функцией Download Your Data, которая позволяла увидеть, какая личная информация владельца страницы известна Instagram.