Конгресс США призвал Россию вернуть Украине корабли, задержанные в Азове

Вашингтон, 30 ноября. Сенат Конгресса США принял единогласно в четверг резолюцию с осуждением действий России в связи с событиями в Керченском проливе. Об этом заявила верхняя палата законодательного органа страны.

Отмечается, что в США была приняла резолюция Сената 709. В документе осуждаются якобы имевшее место провокация со стороны России против украинских кораблей в Азовском море.

Один из авторов резолюции - сенатор Рон Джонсон. Он уточнил, что Сенат призвал немедленно отпустить украинских моряков и вернуть корабли Киеву. Джонсон подчеркнул, что у резолюции почти «50 соавторов» в Сенате, в котором всего 100 мест.

Напомним, 25 ноября Украина совершила акт провокации, нарушив государственные границы России. Три украинских корабля вторглись в России в Азовском море и не реагировали на сигналы пограничников. Позже они были задержаны, возбуждено уголовное дело.