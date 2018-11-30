«Всевидящий радар»: в Крыму возведут новейшую РЛС

Симферополь, 30 ноября. Новая радиолокационная станция «прикроет» Россию от ядерного нападения на Юге. Отмечается, что в районе Севастополя в 2019 году начнут строительство новой радиолокационной станции «Воронеж-М» входящей в состав системы предупреждения о ракетном нападении.

Ка пишет «Интерфакс», станцию развернут на месте работы старой РЛС «Днепр» под Севастополем. Ожидается, что новый радар существенно превзойдет предшественника, «Днепр» прикрывал Ближний Восток и мог «заметить» пуски ракет различного базирования на дальности до трех с половиной тысяч километров.

Ранее сообщалось, что четвертый дивизион С-400 в Крыму заступил на боевое дежурство на границе с Украиной. Перед дивизионом С-400 поставлены задачи по охране воздушного пространства Крымского полуострова. Расчеты в четверг, 29 ноября, выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, затем осуществили топопривязку и ориентирование на местности для дальнейшего отслеживания целей на российско-украинской границе.