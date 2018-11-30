Германия сообщила об атаке российских хакеров — СМИ

Берлин, 30 ноября. Спецслужбы ФРГ зафиксировали кибератаки на Бундестаг, Бундесвер и посольства Германии.

Под данным издания Der Spiegel, к хакерским атакам, о которых рассказал источник газеты в спецслужбах ФРГ, могут быть причастны российские хакеры.

Объектом кибератаки были компьютеры депутатов Бундестага, а также представителей германских вооруженных сил и сотрудников посольств страны. Как сообщается, неизвестные хакеры пытались взломать электронные почтовые ящики работников этих ведомств. Были ли похищены какие-либо важные данные, неизвестно.

По версии издания, к кибератаке может быть причастна хакерская группировка Snake, которой приписывают сотрудничество с российскими спецслужбами.

В Москве, в свою очередь, опровергают подобные заявления, отмечая что никаких доказательств, подтверждающих связи киберпреступников с РФ, представлено не было.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в британском парламенте требуют от Терезы Мэй введения в стране должности министра по кибербезопасности, ссылаясь на то, что «русские хакеры» не дремлют.