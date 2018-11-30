Россия планирует создать на орбите Луны аналог ГЛОНАСС

Москва, 30 ноября. Россия в будущем планирует развернуть над Луной аналог ГЛОНАСС.

Такие грандиозные планы содержатся в концепции российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 годы. Кроме того в планах ученых из РФ после 2036 года над спутником земли развернуть навигационные аппараты.

Какие-то более подробные детали системы в проекте не раскрываются, однако такая же концепция содержится в имеющейся в распоряжении РИА Новости презентации генконструктора пилотируемых комплексов РФ Евгения Микрина.

«Предполагается поэтапное развитие спутниковой составляющей — использование действующих космических аппаратов, дооснащение околоземной спутниковой группировки и создание в перспективе окололунной группировки навигационных космических аппаратов», — говорится в презентации.

Напомним, что два года назад госкорпорация «Роскосмос» заказала работы по исследованию возможности применения российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС под землей, под водой и на Луне.