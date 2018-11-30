Центробанк заявил об обнаружении тайных скупщиков валюты

Москва, 30 ноября. В ЦБ РФ предупредили кредитные организации страны о существовании сети скупщиков крупных сумм валюты, которые снабжают деньгами нелегальные обменные пункты.

В документе, распространенном Банком России, сообщается о том, что некие физические лица регулярно, до нескольких раз в день, приобретают крупные суммы в валюте — до 100 тыс долларов. Как отмечают в ЦБ, в дальнейшем эти люди валюту не продают, вне зависимости от того, что происходит с курсом рубля. Такие выводы в Центробанке сделали, изучив реестр сделок с валютой и сопоставив его с данными с камер видеонаблюдения.

Личности таинственных участников теневого рынка пока не установлены. Люди, чьи имена упоминаются в отчете ЦБ, опровергают все обвинения, утверждая, что не совершали подобных операций или приобретали намного меньшие суммы.

В Центробанке заявляют, что валюта приобретается для снабжения нелегальных обменных пунктов, а задействованные в этих схемах лица преследуют «коррупционные и иные» цели.

В Банке России рекомендуют кредитно-финансовым организациям более тщательно подходить к осуществлению сделок с крупными суммами в иностранной валюте, угрожая ограничительными мерами в том случае, если версия ЦБ все-таки подтвердится.