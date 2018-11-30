В Хабаровском крае развернули комплекс С-400

Хабаровск, 30 ноября. Новая зенитно-ракетная система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Восточного военного округа, так называемый торжественный ритуал заступления на боевое дежурство состоялся сегодня в первой половине дня.

В пресс-службе уточнили, что хабаровские зенитчики до этого прошли обучение, а также выполнили успешные боевые пуски ракет на полигоне «Капустин Яр», что в Астраханской области.

Напомним, что комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на расстоянии до 400 километров.

Добавим, что накануне в Крыму рядом с российско-украинской границей на боевое дежурство заступил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400, перед которым поставлены задачи по охране воздушного пространства полуострова.