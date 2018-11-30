Синоптики рассказали, какая погода ожидает россиян в декабре

Москва, 30 ноября. Как сообщили в Гидрометцентре, погодных аномалий в первый месяц зимы ожидать не стоит.

Температурный режим в декабре на большей части территории России будет в пределах среднемноголетних значений. Об этом РИА Новости сообщил директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам Киктева, немного теплее обычного будет лишь на северо-западе страны.

«Средняя температура воздуха ожидается в Северо-Западном федеральном округе на один градус выше средних многолетних значений», — рассказал директор Гидрометцентра.

Снегом, по прогнозам метеорологов, россиян тоже не завалит. Превышение нормы осадков может быть отмечено в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на юге Центральной России, в Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Северном Кавказе.

Более мягкий чем обычно декабрь ожидается на Северном Урале и Сибире. Как сообщают синоптики, средняя температура здесь в первый месяц зимы будет немного выше нормы. «Подморозит» южную часть Сибири, а на Дальнем Востоке вероятны сильные снегопады.

По словам Киктева, снегопады, превышающие многолетнюю норму, ожидаются на юге Хабаровского и в Приморском крае.

