Учительница сбила пятиклассника на территории школы в Чебоксарах

Чебоксары, 30 ноября. В столице Чувашии на территории школы учительница на иномарке сбила 11-летнего школьника.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, инцидент произошел накануне примерно в половину третьего дня в гимназии, которая расположена по улице Эльгера в Чебоксарах.

«43-летний преподаватель, выезжавшая на автомашине «Тойота», совершила наезд на пятиклассника, выбежавшего из-за угла здания. У пострадавшего перелом голени, он госпитализирован», — говорится в официальном сообщении ГИБДД.

В настоящее время госавтоинспекторы проводят проверку, так как въезд на территорию образовательных учреждений в столице Чувашии строго запрещен. В отношении водителя составлен административный протокол.