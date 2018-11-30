Российская туристка умерла в Индии

Нью-Дели, 30 ноября. Российская туристка, приехавшая в Гоа с мужем, умерла в местной больнице.

Гражданка России с супругом приехала в Индию в середине ноября. Как сообщает газета Times of India, в минувший вторник женщина обратилась к врачу с жалобами на плохое самочувствие, после чего ее доставили в больницу.

На следующий день 35-летняя россиянка умерла. Издание отмечает, что причиной ее смерти могла стать передозировка наркотиков. В свою очередь, муж скончавшейся утверждает, что она ничего не употребляла, кроме местного ликера.

По данному факту местные власти проводят расследование. В посольстве России в Индии уведомлены о произошедшем.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что пенсионерка, приехавшая из России на отдых в Турцию, умерла во время морского купания.