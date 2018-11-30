«Будет раскручивать военную истерию»: Вассерман рассказал о дальнейших шагах Порошенко

Москва, 30 ноября. Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман рассказал о дальнейших шагах президента Украины Петра Порошенко.

По словам эксперта, если четыре года назад во время предыдущих выборов на Украине было понятно, что Запад поддерживает Порошенко и он однозначно победит, то сейчас западные кураторы хотят скинуть его с поста, и президент Украины об этом прекрасно знает.

«В 2014 году в Киеве не особо заботились о достоверности выборов. Тогда было ясно, что приглашенные западные наблюдатели признают голосование состоявшимися, поэтому Порошенко без особого труда нарисовали 53% голосов в первом туре», — рассказал Вассерман новостному агентству «Харьков».

Однако, продолжает эксперт, большая часть надежд «на выгоду отделения Украины от остальной России не оправдалась, поэтому даже спонсоры киевских террористов вряд ли будут закрывать глаза» на все происходящее на Украине.

Сейчас Запад заинтересован в «списании» Порошенко, с тем, чтобы возложить на него ответственность. Именно поэтому, подчеркивает журналист, выборы в этом году будут проходить, понятное дело, не безупречно честно, но больших фальсификаций образца 2014 года никто не допустит, без чего у Порошенко не будет возможности выйти даже во второй тур.

«Единственный для него шанс — это отсечь те регионы, которые заведомо массово проголосуют против него. Военное положение объявлено именно в тех областях, где против него голосовало в 2014 году больше всего народа», — пояснил публицист.

«Поэтому он будет раскручивать военную истерию. И хотя депутаты добились, что Порошенко установил срок военного положения на 30 дней, никто не сомневается, что он постарается максимально продлить военное положение», — констатировал Анатолий Вассерман.

В связи с этим, резюмирует эксперт, нужно ждать провокаций — в Донбассе, в Крыму. Как считает Вассерман, Порошенко «абсолютно все равно, сколько пушечного мяса уйдет на то, чтобы добиться своей цели».