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Канада ввела санкции против саудовцев, причастных к убийству Хашукджи

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Канада ввела санкции против саудовцев, причастных к убийству Хашукджи

Оттава, 30 ноября. В Канаде ввели персональные санкции в отношении 17 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в соучастии в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Руководитель МИД Канады Христя Фриланд заявила, что принятые санкции вводят ограничения в отношении группы лиц, так или иначе связанных с делом об убийстве Хашукджи — об этом сообщает ТАСС.

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством Канады, подчеркивается, что все канадские активы 17 граждан Саудовской Аравии, в отношении которых вводятся санкции, будут заморожены, кроме того, им запрещается пересечение государственной границы Канады.

«Мы призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств убийства Хашукджи. Объяснениям, которые на сегодняшний день представила Саудовская Аравия, нет доверия», — заявила Фриланд.

Напомним, что обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября этого года. Как сообщает «Газета.ру», журналист успел сделать запись собственного убийства с помощью «умных часов».

Автор: Виталий Малясев
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