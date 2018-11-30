Минобороны показало, как будет выглядеть музей ВКС РФ

Москва, 30 ноября. Центральный музей Военно-космических сил России, который создается в парке «Патриот», даст возможность наглядно изучить развитие отечественной авиации, сообщили в министерстве обороны РФ.

В новом музее ВКС будут широко использоваться современные технологии — мультимедийное оборудование, цифровые экспонаты, инфографика и сенсорные панели.

«Посетители смогут свободно выбирать фото, видео, интерактивные карты, 3D-модели. В зоне интерактивных симуляторов гости музея смогут управлять самолетом», — сообщается в презентационном видео, опубликованном Минобороны.

Здесь же те, кто пока только мечтает о профессии военного летчика, смогут проверить себя на профпригодность с помощью специальных обучающих программ.

Впрочем, значительную часть музея будут составлять «традиционные» экспонаты, в том числе, воспроизводящие исторические военные события, наземные и воздушные сражения — понаблюдать за ними можно будет со специальной остекленной площадки.

Как заявляют в министерстве обороны, новый музей станет частью системы общегосударственного образования граждан, центром хранения и популяризации авиатехнических знаний.